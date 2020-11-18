Жительница Плсецкого района приревновала сожителя к родственникам и ткнула ножом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что в ночь на 2 октября 2020 года по месту жительства в доме по улице Дзержинского в поселке Плесецк осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла удар кухонным ножом в плечо 55-летнему сожителю. От острой кровопотери потерпевший скончался на месте преступления через непродолжительное время.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков между ней и сожителем произошёл бытовой конфликт. Она стала предъявлять претензии, что он уделяет ей внимания меньше, чем своим родственникам, и в порыве гнева ударила его ножом, не предполагая, что от удара он может умереть.