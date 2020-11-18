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В Архангельске раскрыт поджог учебного заведения. Подпалила ученица

27 февраля 2021 года в отдел полиции №5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о пожаре в одном из учебных заведений. По данным специалистов, причиной возгорания стал поджог.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена и задержана одна из учащихся данного образовательного учреждения.


По предварительной информации, в вечернее время в одном из служебных помещений она сложила в кучу различные вещи, полила их заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась.


На сработку противопожарной сигнализации оперативно прибыли пожарные, которые и локализовали возгорание.


Причиной совершения преступления, по словам девушки, стали проблемы в общении с одним из сотрудников учебного заведения.


По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на поджог).


09 март 13:10 | : Происшествия

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