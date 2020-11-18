Жительнице Архангельска пришлось выдворять из квартиры надоевшего сожителя с помощью полиции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 5 ноября 2020 года в дневное время сотрудники автопатруля ППСП УМВД России по г.Архангельску прибыли в квартиру по улице Дачная в областном центре по заявлению собственницы жилища, которая просила выдворить бывшего сожителя, находившегося в квартире без регистрации и ее разрешения. Во время правового разбирательства обвиняемый, желая воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, продемонстрировал им нож и высказал угрозы его применения. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично, и пояснил следователю, что действительно не выполнил требования представителей власти, так как не хотел покидать квартиру до разрешения конфликтной ситуации с сожительницей, но не угрожал им.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу