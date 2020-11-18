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Жительнице Архангельска пришлось выдворять из квартиры надоевшего сожителя с помощью полиции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

По версии следствия,  5 ноября 2020 года в дневное время сотрудники автопатруля ППСП УМВД России по г.Архангельску прибыли в квартиру по улице Дачная в областном центре по заявлению собственницы жилища, которая просила выдворить бывшего сожителя, находившегося в квартире без регистрации и ее разрешения. Во время правового разбирательства   обвиняемый, желая воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, продемонстрировал им нож и высказал угрозы его применения. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

       В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично, и пояснил следователю, что действительно не выполнил требования представителей власти, так как не хотел покидать квартиру до разрешения конфликтной ситуации с сожительницей, но не угрожал им.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

09 март 08:50 | : Происшествия

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