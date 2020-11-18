Официально о Бральнине: задержан за взятку

Из пресс-релиза Следственного управления Следственного комитета РФ по АО и НАО:
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 5, 6 ст.290 УК РФ (4 эпизода) (получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах) и ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления).
Сегодня следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу при поддержке сотрудников ФСБ России подозреваемый задержан в г. Москве. Решается вопрос о доставлении задержанного в г. Архангельск.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.