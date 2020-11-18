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Устроила себе "праздник". Жительница Котласа пырнула мужчину ножом в живот

27 февраля 2021 года в квартире дома по проспекту Мира в г. Котласе  обнаружено тело 59-летнего мужчины с ножевыми ранениями живота. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по  подозрению в совершении преступления задержана  33-летняя знакомая потерпевшего.

Установлено, что конфликт произошел в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире потерпевшего, в результате чего подозреваемая нанесла знакомому несколько ударов ножом в живот, причинив телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

05 март 09:23 | : Происшествия

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