Устроила себе "праздник". Жительница Котласа пырнула мужчину ножом в живот

27 февраля 2021 года в квартире дома по проспекту Мира в г. Котласе обнаружено тело 59-летнего мужчины с ножевыми ранениями живота. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 33-летняя знакомая потерпевшего.
Установлено, что конфликт произошел в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире потерпевшего, в результате чего подозреваемая нанесла знакомому несколько ударов ножом в живот, причинив телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.