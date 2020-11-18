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В Архангельской области задержан рюкзак, набитый синтетической «дурью»

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.

По материалам следствия, мужчина 1993 года рождения занимался незаконным сбытом запрещённых веществ через один из виртуальных магазинов, размещённых на платформе в теневом сегменте сети Интернет. Здесь он получал координаты мест на территории Московской области, где находились оптовые партии наркотических средств, после чего извлекал их из оборудованных тайников и доставлял на территорию Архангельской области и Республики Карелия, разделял на более мелкие партии, распространяя также бесконтактным способом.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали злоумышленника в январе 2020 года на территории Холмогорского района. Он передвигался на попутном грузовике. В рюкзаке мужчина перевозил четыре свёртка с синтетическими наркотиками общим весом свыше четырёх килограммов.

Ещё около двух килограммов «синтетики» оперативники изъяли из тайников, оборудованных задержанным ранее в различных местах в лесном массиве на территории Республики Карелия.

 

04 март 12:52 | : Происшествия

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