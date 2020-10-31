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Молодую наивную архангелогородку мошенники «обули» на 120 тысяч

Накануне в полицию города Архангельска поступило заявление от 21-летней девушки. По словам потерпевшей, в конце февраля 2021 года ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя пытаются взять несанкционированный займ. Чтобы остановить мошенников, он предложил девушке самой оформить потребительский кредит, после чего сообщить конфиденциальные данные карты и код из СМС-сообщения.

Заявительница послушала незнакомца и оформила на себя кредитные обязательства, после чего передала собеседнику всю конфиденциальную информацию. Спустя некоторое время с банковского счета потерпевшей были похищены почти 120 тысяч рублей. После этого девушка поняла, что была обманута, и обратилась в полицию.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть крайне внимательными при обращении со своими финансами. Запомните: банковские работники никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом! Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомцам конфиденциальные данные карт, а также коды подтверждения операций, приходящие в смс-сообщениях. Будьте бдительны, берегите себя и свои сбережения!

03 март 15:59 | : Происшествия

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