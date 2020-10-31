Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вот такая мамаша. Жительница Шенкурского райрна чуть не убила сына за отказ налить ей стакан

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней жительницы Шенкурского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 18 января 2021 года вечером подозреваемая пришла  в дом к 33-летнему сыну, расположенный в д. Никифоровская Шенкурского района, для распития спиртного. В ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений  она нанесла потерпевшему два удара ножом в область груди, после чего, забрав бутылку водки, ушла из дома, посчитав, что от причиненных ею ран сын скончался. Смерть пострадавшего не наступила только в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

Подозреваемая свою вину признала и пояснила, что конфликт произошел из-за нежелания сына налить ей выпить.

03 март 12:31 | : Происшествия

Главные новости


Партия, портвейн, комсомол. Непридуманная история к 23-му февраля
Официальные подозрения в адрес руководителей "Архоблэнерго" и "ТГК-2" (видео задержания)

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (34)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20