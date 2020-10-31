Вот такая мамаша. Жительница Шенкурского райрна чуть не убила сына за отказ налить ей стакан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней жительницы Шенкурского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 18 января 2021 года вечером подозреваемая пришла в дом к 33-летнему сыну, расположенный в д. Никифоровская Шенкурского района, для распития спиртного. В ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений она нанесла потерпевшему два удара ножом в область груди, после чего, забрав бутылку водки, ушла из дома, посчитав, что от причиненных ею ран сын скончался. Смерть пострадавшего не наступила только в результате своевременно оказанной медицинской помощи.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
Подозреваемая свою вину признала и пояснила, что конфликт произошел из-за нежелания сына налить ей выпить.