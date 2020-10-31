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Падение наледи на голову девочки в Северодвинске вылилось в уголовное дело

01 марта 2021 года утром в условиях оттепели в непосредственной близости возле малолетнего ребенка, проходившего по тротуару у дома по ул. Торцева в г. Северодвинске, с крыши  дома упали снег и наледь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении мастера управляющей организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что мастер ООО «Горизонт» не организовала и не проконтролировала надлежащим образом проведение необходимого комплекса мероприятий по своевременной проверке и очистке кровли указанного дома от накопления снега и наледи, что создало реальную угрозу безопасности жизни и  здоровью граждан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинску Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

03 март 10:51 | : Происшествия

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