Архангельская область, дело о жидком навозе

В 2020 году Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу было привлечено к административной ответственности предприятие из Архангельской области, СПК «Никольск», за нарушение требований земельного законодательства.
Информация о нарушении поступила в Управление из прокуратуры Вилегодского района Архангельской области и других органов исполнительной власти.
По данному факту были проведены плановый (рейдовый) осмотр, обследование и административное расследование. Было установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения на территории МО «Никольское» Вилегодского района предприятие складирует свежий жидкий навоз крупного рогатого скота. Отходы хранились открыто, без укрывного материала, место складирования не было обваловано, навоз растекался по участку. При этом свежий навоз крупного рогатого скота относится к отходам 4 класса опасности. Его хранение и переработка на земельных участках без соблюдения установленных требований является нарушением земельного законодательства.
Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица было вынесено постановление по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Не согласившись с вынесенным постановлением, предприятие обратилось с жалобой в Вилегодский районный суд Архангельской области, а затем в Архангельский областной суд.
Жалобы были оставлены судами без удовлетворения, постановление, вынесенное Управлением, без изменения. Решение Вилегодского районного суда было вынесено 11 января, а Архангельского областного суда - 18 февраля 2021 года.