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Жительница Архангельской области пыталась заживо сжечь свою мать

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Плесецкого района Архангельской области, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, 27 февраля 2021 года вечером подозреваемая, находясь в квартире дома по ул. Цементников в п. Савинский Плесецкого района, имея умысел на убийство своей матери, действуя с особой жестокостью, общеопасным способом, умышленно облила заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью потерпевшую, после чего подожгла ее. Довести умысел, направленный на убийство матери не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшую с ожогами различной степени своевременно доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана неотложная помощь.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемая свою  вину признала.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

02 март 08:47 | : Происшествия

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