Глава поселкового совета в Лешуконском районе попалась на служебном подлоге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению главы одного из муниципальных образований Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, глава муниципального образования в период с сентября по декабрь 2020 из корыстных побуждений, с целью хищения из бюджета муниципального образования денежных средств, поступивших в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» на обустройство полигона твердых коммунальных отходов в с. Койнас Лешуконского района, изготовила официальные документы (договоры, спецификации, акты), в которые внесла заведомо ложные сведения, подписала их и поставила оттиски печатей муниципального образования, после чего передала их в администрацию муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» для оплаты, незаконно получив около 300 тыс. рублей, причинив муниципалитету ущерб на указанную сумму.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемая свою вину признала, возместив полностью причиненный ущерб.