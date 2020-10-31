Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Уроженка Узбекистана, проживающая в Поморье, из мести накатала ложный донос об изнасиловании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летней  Уроженки Республики Узбекистан в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

Следствием установлено, что в 2020 году обвиняемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обратилась в следственные органы СК России с несоответствующим действительности заявлением о том, что ее знакомый совершил преступления против ее половой свободы и вымогал у нее денежные средства за молчание.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по обращению женщины, информация об изнасиловании не подтвердилась. В последующем обвиняемая признала свою вину в заведомо ложном доносе и пояснила следователю, что мужчина, с которым она состояла в интимных отношениях, осуществил фото и видеосъёмку их полового акта, после чего посредством сети Интернет отправил изготовленные им материалы знакомым потерпевшей. Желая ему отомстить за незаконное распространение сведений о ее частной жизни, она сделала не соответствующее действительности заявление о том, что он ее принуждал к близости.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 март 10:37 | : Происшествия

Главные новости


Официальные подозрения в адрес руководителей "Архоблэнерго" и "ТГК-2" (видео задержания)
«Дорогие товарищи», или метания Юлии. О российском номинанте на «Оскар»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (6)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20