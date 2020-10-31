Уроженка Узбекистана, проживающая в Поморье, из мести накатала ложный донос об изнасиловании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летней Уроженки Республики Узбекистан в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
Следствием установлено, что в 2020 году обвиняемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обратилась в следственные органы СК России с несоответствующим действительности заявлением о том, что ее знакомый совершил преступления против ее половой свободы и вымогал у нее денежные средства за молчание.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по обращению женщины, информация об изнасиловании не подтвердилась. В последующем обвиняемая признала свою вину в заведомо ложном доносе и пояснила следователю, что мужчина, с которым она состояла в интимных отношениях, осуществил фото и видеосъёмку их полового акта, после чего посредством сети Интернет отправил изготовленные им материалы знакомым потерпевшей. Желая ему отомстить за незаконное распространение сведений о ее частной жизни, она сделала не соответствующее действительности заявление о том, что он ее принуждал к близости.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.