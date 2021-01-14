Архангельск, драма на мосту

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого областного центра района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, в ночь на 19 марта 2020 года на деревянном мосту через реку Волохница обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес тому множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив травмы, включая переломы ребер, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Он же, 31 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле, припаркованном у дома по улице Сурповская в городе Архангельске, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, избил 32-летнего потерпевшего. Пострадавший попытался скрыться, но обвиняемый продолжил наносить ему удары руками и ногами, поднимал пострадавшего и бросал о землю, а также ударял о транспортное средство. Через некоторое время потерпевший скончался в медицинском учреждении от полученных в результате избиения травм.
В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что первого потерпевшего не бил, со вторым произошла обоюдная драка из-за того, что тот распространял слухи о приобретении им наркотических средств.
Примечательно, что в феврале 2020 году обвиняемый только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж.