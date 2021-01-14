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Архангельск, драма на мосту

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого областного центра района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и  ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено,  в ночь на 19 марта 2020 года на деревянном мосту через реку Волохница обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес тому множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив травмы, включая переломы ребер, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Он же, 31 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле, припаркованном у дома по улице Сурповская в городе Архангельске, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, избил 32-летнего потерпевшего. Пострадавший попытался скрыться, но обвиняемый  продолжил наносить ему удары руками и ногами, поднимал пострадавшего и бросал о землю, а также ударял о транспортное средство. Через некоторое время потерпевший скончался в медицинском учреждении от полученных в результате избиения  травм.

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что первого потерпевшего не бил, со вторым  произошла обоюдная драка из-за того, что тот распространял слухи о приобретении им наркотических средств.

Примечательно, что в феврале 2020 году обвиняемый только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж.

26 февраль 10:12 | : Происшествия

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