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Бывшая супруга отобрала у архангелогородца его мечту

Жителю Архангельской области из-за имущественного спора с бывшей супругой придется расстаться с автомобилем — мечтой.
    Долгие годы мужчина копил на автомобиль своей мечты — внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado». В 2017 году его мечта сбылась, он стал владельцем престижной иномарки. Правда, к этому времени разладилась его семейная жизнь. При разделе совместно нажитого в браке имущества по решению суда бывшей супруге полагалась денежная компенсация в размере половины стоимости автотранспортного средства, что составило 1 млн. 15 тысяч рублей.
В рамках возбужденного в ОСП по Мезенскому и Лешуконскому районам исполнительного производства судебным приставом были установлены источники дохода 62-летнего должника. За счет удержаний из пенсии и заработной платы мужчины сумма его долга уменьшилась на 100 тысяч рублей. Однако такими темпами полный расчет  с бывшей супругой затянулся бы на длительное время.
В связи с тем, что стороны не смогли найти никакого компромиссного решения, судебный пристав арестовал «Land Cruiser». Пока идёт процедура оценки арестованного имущества автомобиль оставлен владельцу на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ.
Если должник в ближайшее время не рассчитается со взыскательницей, то ему придётся распрощаться с автомобилем-мечтой; почти новый внедорожник с пробегом всего 20 тысяч км будет продан на торгах.

26 февраль 09:48 | : Происшествия

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