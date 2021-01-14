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Нетрезвая архангелогородка вступила в схватку с полицией, защищая милого дружка

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  27-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 18 октября 2020 года утром сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г. Архангельску прибыли по вызову в бар-магазин по улице Зеньковича в связи с конфликтом между посетителями. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти и помочь ее знакомому избежать правового разбирательства,  ударила сотрудника полиции своей ногой  по голени, угрожала  расправой и публично оскорбила полицейского. Наряд ППС доставил нарушителей в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что была нетрезва, в содеянном раскаивается.  

25 февраль 13:28 | : Происшествия

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