Нетрезвая архангелогородка вступила в схватку с полицией, защищая милого дружка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 27-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 18 октября 2020 года утром сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г. Архангельску прибыли по вызову в бар-магазин по улице Зеньковича в связи с конфликтом между посетителями. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти и помочь ее знакомому избежать правового разбирательства, ударила сотрудника полиции своей ногой по голени, угрожала расправой и публично оскорбила полицейского. Наряд ППС доставил нарушителей в отдел полиции для разбирательства.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что была нетрезва, в содеянном раскаивается.