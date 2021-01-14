Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Плесецкого района влезла объективом в интимную жизнь своей подружки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения 21-летней жительнице Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По версии следствия, в сентябре 2020 года подозреваемая после совместного употребления спиртных напитков осуществила фото и видеосъемку нетрезвой знакомой, потасовку с ее участием, гигиенические процедуры и другие действия, составляющие ее частную жизнь, после чего отправила полученные материалы без согласия потерпевшей сообщениями знакомым через одну их социальный сетей.

В связи с тем, что подследственная  ранее не судима, признала свою вину, чистосердечно раскаялась в содеянном и загладила причиненный вред,  решением Мирового судьи судебного участка №2 Плесецкого судебного района Архангельской области  ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

25 февраль 08:53 | : Происшествия

Главные новости


«Дорогие товарищи», или метания Юлии. О российском номинанте на «Оскар»
Протестный хайп по-плесецки. Интервью с главой района

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (259)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20