Жительница Плесецкого района влезла объективом в интимную жизнь своей подружки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения 21-летней жительнице Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
По версии следствия, в сентябре 2020 года подозреваемая после совместного употребления спиртных напитков осуществила фото и видеосъемку нетрезвой знакомой, потасовку с ее участием, гигиенические процедуры и другие действия, составляющие ее частную жизнь, после чего отправила полученные материалы без согласия потерпевшей сообщениями знакомым через одну их социальный сетей.
В связи с тем, что подследственная ранее не судима, признала свою вину, чистосердечно раскаялась в содеянном и загладила причиненный вред, решением Мирового судьи судебного участка №2 Плесецкого судебного района Архангельской области ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.