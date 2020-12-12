Жительницу Северодвинска кинули при покупке английского бульдога

Накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением обратилась 38-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, она решила купить щенка породы английский бульдог. В начале февраля 2021 заявительница нашла объявление на сайте по реализации вещей «из рук в руки», связалась с заводчицей и обговорила сроки доставки собаки.
Договорившись о стоимости питомца, женщина перевела 40 тысяч рублей на номер счета, который ей сообщила собеседница. Однако в настоящее время собака не была доставлена. Попытка связаться с продавцом также не имела успеха – телефон был выключен, а объявление удалено с сайта. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в органы внутренних дел.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников.
Стражи порядка призывают граждан предельно внимательно относиться к своим финансам! Не переводите деньги неизвестным людям, в том числе в качестве оплаты за товары, приобретаемые через сервисы «из рук в руки». Это связано с высокой вероятностью быть обманутым и лишиться своих сбережений. При осуществлении покупок в сети Интернет пользуйтесь проверенными сервисами. Будьте внимательны, берегите себя и свои сбережения!