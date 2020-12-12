В Котласском ЧОПе мухлевали с отпускными

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО ЧОП «Формула Безопасности – Котлас».
Установлено, что с 01.08.2020 по 09.02.2021, в нарушение требований действующего законодательства, 33 работникам свыше двух месяцев не производились отпускные выплаты на общую сумму более 500 тысяч рублей.
В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).
После вмешательства прокуратуры все причитающиеся выплаты работникам произведены.