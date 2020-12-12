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В Котласском ЧОПе мухлевали с отпускными

Котласской межрайонной прокуратурой  проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО  ЧОП «Формула Безопасности – Котлас».

Установлено, что  с 01.08.2020 по 09.02.2021,  в нарушение требований действующего законодательства, 33 работникам свыше двух месяцев не производились отпускные выплаты на общую сумму более 500 тысяч рублей.

  В этой связи  материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

  После вмешательства прокуратуры все причитающиеся выплаты работникам произведены.

24 февраль 09:09 | : Происшествия

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