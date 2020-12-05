В Архангельске арестована икра подозрительного окраса

В полицию города Архангельска обратился гражданин, который сообщил о факте реализации рыбной продукции с признаками подделки. По его словам, на городской ярмарке продавалась икра редкой рыбы чавычи по заниженной стоимости, при этом по цвету она отличалась от настоящей.
В ходе проведенной проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Архангельску и регионального Россельхознадзора выявили в указанном месте торговли нарушения условий реализации рыбной продукции. Продавцом не соблюдались требуемые температурные условия хранения, на часть продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, имелись явные признаки порчи, такие как неприятный запах и следы брожения.
В результате сотрудники Россельхознадзора изъяли более 15 килограммов лососевой икры и более 4 килограммов хребтов чавычи горячего копчения. Продавец был доставлен в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено административное производство в связи с наличием в действиях продавца признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».