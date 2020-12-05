Жительница Красноборска пыталась избавить дочь от пьющего сожителя посредством топора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 68-летней жительницы Красноборского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 15 февраля 2021 года утром подозреваемая пришла в квартиру в селе Красноборск, в которой проживает ее дочь с ранее судимым 31-летним сожителем. На почве личной неприязни пенсионерка нанесла не менее 5 ударов топором в область головы спящего сожителя дочери. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление и ему своевременно оказали медицинскую помощь, наложив швы, он остался жив.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что сожитель дочери злоупотребляет спиртными напитками, не работает, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так как дочь неоднократно жаловалась на пьющего сожителя, но не уходила от него, она решила лишить того жизни. Пришла к ним домой, когда сожитель спал, и ударила его топором по голове. Фельдшер зашила потерпевшему поверхностные раны, и он продолжил употреблять спиртные напитки.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Будет проверена информация о противоправном поведении пострадавшего. Примечательно, что в настоящее время в отношении потерпевшего возбуждено и расследуется уголовное дело о применении им насилия к участковому уполномоченному полиции ОМВД России «Красноборский».