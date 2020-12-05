Архангельские подростки пытались создать в Интернете магазин по продаже наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению пяти жителей областного центра, которые на момент возбуждения уголовного дела являлись несовершеннолетними, в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.3, п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный организованной группой, в значительном размере).
По версии следствия, в феврале 2020 года 17-летний юноша организовал преступную группу, в которую вошли его ровесники. Обвиняемые создали Интернет-магазин, через который в период с февраля до апреля 2020 года осуществляли сбыт наркотических средств в значительных размерах путем оборудования тайников с «закладками» на территории областного центра. Их противоправные действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску.
В ходе допросов обвиняемые частично признали свою вину.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).