Жители села Лешуконское чудом вырвали подростка из рук озверевшего пенсионера

Вступил в законную силу приговор Лешуконского районного суда от 10.11.2020 в отношении 58-летнего жителя Лешуконского района Михаила Михеева, осужденного за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Михеев признан виновным в том, что вечером 15.08.2020 в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов в селе Лешуконское из внезапно и необоснованно возникшей личной неприязни к 15-летнему подростку высказал в его адрес угрозу убийством и стал его душить, после чего нанес удар кулаком в область живота, причинив телесные повреждения, однако свой преступный умысел, направленный на убийство, довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия были пресечены жителем этого дома.
Михееву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Апелляционная жалоба осужденного с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда оставлена без удовлетворения.