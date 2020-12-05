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Полиция Архангельска просит помочь найти девушку Диану

Отделом полиции №1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску устанавливается местонахождение несовершеннолетней Мазаренко Дианы Акбаровны 2004 года рождения.

Она ушла из дома по улице Жосу в городе Архангельске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в установлении местонахождения разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 68-71-2463-23-46 или 8-981-552-0993.

 

 

17 февраль 14:56 | : Происшествия

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