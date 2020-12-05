Полиция Архангельска просит помочь найти девушку Диану

Отделом полиции №1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску устанавливается местонахождение несовершеннолетней Мазаренко Дианы Акбаровны 2004 года рождения.
Она ушла из дома по улице Жосу в городе Архангельске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в установлении местонахождения разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 68-71-24, 63-23-46 или 8-981-552-0993.