В Архангельске в мороз подросток ошпарил ноги, играя на теплотрассе

Об этом накануне прохожие сообщили в Службу спасения.
Как оказалось, ребёнок прыгал по трубам теплотрассы, и провалился в технологическое отверстие (возможно, колодец или люк). Выяснив адрес, где всё произошло (перекрёсток ул. Горького и красных Маршалов в Северном округе Архангельска), оператор Службы-112 направил на место бригаду скорой помощи.
- Как парню помочь можно? - спросила женщина, которая вызывала помощь.
Заявительницу соединили со «скорой помощью». Пока сотрудник скорой давал рекомендации, к месту приехала машина «скорой помощи». Врачи забрали ребёнка в машину для осмотра. На месте оказался друг мальчика, и он пояснил, что друг бегал по трубам и «вдруг упал в горячую воду ногами и закричал от боли и обварил ступни».
«Я помог ему выбраться, закидал ноги снегом», - пояснил подросток.
Пострадавший мальчик госпитализирован.
Вот такая в областной столице теплотрасса… то сталагмиты величиной дом вырастают, то дети травмируются…