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В Архангельске в мороз подросток ошпарил ноги, играя на теплотрассе

Об этом накануне прохожие сообщили в Службу спасения.

Как оказалось, ребёнок прыгал по трубам теплотрассы, и провалился в технологическое отверстие (возможно, колодец или люк). Выяснив адрес, где всё произошло (перекрёсток ул. Горького и красных Маршалов в Северном округе Архангельска), оператор Службы-112 направил на место бригаду скорой помощи.

- Как парню помочь можно? - спросила женщина, которая вызывала помощь.

Заявительницу соединили со «скорой помощью». Пока сотрудник скорой давал рекомендации, к месту приехала машина «скорой помощи». Врачи забрали ребёнка в машину для осмотра. На месте оказался друг мальчика, и он пояснил, что друг бегал по трубам и «вдруг упал в горячую воду ногами и закричал от боли и обварил ступни».

«Я помог ему выбраться, закидал ноги снегом», - пояснил подросток.

 Пострадавший мальчик госпитализирован.

Вот такая в областной столице теплотрасса… то сталагмиты величиной дом вырастают, то дети травмируются…

 

17 февраль 14:00 | : Происшествия

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