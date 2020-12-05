В Устьянском районе малолетки вскрыли чужой дом и наворовали по мелочи

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).
По версии следствия, в январе 2021 года подозреваемый вместе с малолетним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, пришли к дому в селе Строевское Устьянского района, который используется потерпевшим для проживания в летний период. Путем срыва навесного замка с входной двери они незаконно проникли в чужое жилище, откуда похитили домкрат, резиновую надувную лодку, медный кабель и другое имущество общей стоимостью более 10 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что они залезли в чужой дом за ценным имуществом, большую часть которого добровольно выдал сотрудникам полиции после его разоблачения. В содеянном раскаивается.
В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления.