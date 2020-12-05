Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске после ликвидации пожара обнаружилось кровавое преступление

13 февраля 2021 года в одной из квартир дома по улице Советской в городе Архангельске произошел пожар, после локализации которого в ванной комнате обнаружено тело 49-летнего хозяина жилища с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску, по подозрению в совершении убийства задержаны двое  ранее привлекавшихся к уголовной ответственности 55-летних жителей областного центра.

При допросе один из подозреваемых пояснил следователю, что вместе с другом пришли в гости к случайному знакомому с целью совместного употребления спиртных напитков. Когда он ушел спать, то слышал, как его знакомый в ходе обоюдной драки наносил удары подручными предметами хозяину жилища. Через некоторое время друг попросил его помочь отнести потерпевшего в ванную комнату. Затем тот положил на избитого мужчину предметы одежды и поджег их, после чего они вместе покинули чужую квартиру.  Второй подозреваемый от дачи показаний отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

16 февраль 09:48 | : Происшествия

Главные новости


Вся правда о квартале 100
Как брали Костерева и Вязовикова (видео)

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (172)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20