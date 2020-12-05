В Архангельске после ликвидации пожара обнаружилось кровавое преступление

13 февраля 2021 года в одной из квартир дома по улице Советской в городе Архангельске произошел пожар, после локализации которого в ванной комнате обнаружено тело 49-летнего хозяина жилища с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску, по подозрению в совершении убийства задержаны двое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности 55-летних жителей областного центра.
При допросе один из подозреваемых пояснил следователю, что вместе с другом пришли в гости к случайному знакомому с целью совместного употребления спиртных напитков. Когда он ушел спать, то слышал, как его знакомый в ходе обоюдной драки наносил удары подручными предметами хозяину жилища. Через некоторое время друг попросил его помочь отнести потерпевшего в ванную комнату. Затем тот положил на избитого мужчину предметы одежды и поджег их, после чего они вместе покинули чужую квартиру. Второй подозреваемый от дачи показаний отказался.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.