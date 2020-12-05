Охранникам архангельского "Старта" выплатили зарплату под давлением прокуратуры

Прокуратура г. Архангельска проверила соблюдение трудовых прав работников частного охранного предприятия «Старт».
Установлено, что работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы, что привело к образованию задолженности перед 51 работником за период с сентября по декабрь 2020 года на сумму свыше 900 тыс. рублей.
В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор города внес представление исполняющему обязанности директора предприятия, а также возбудил в отношении последнего и юридического лица дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).
После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 тыс. рублей.