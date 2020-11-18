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В Архангельске задержан любитель дармового коньяка

Накануне вечером на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о сработке кнопки тревожной сигнализации в одном из продуктовых супермаркетов на проспекте Ломоносова.

 

На место происшествия незамедлительно направился ближайший экипаж Росгвардии. К прибывшим в супермаркет сотрудникам Росгвардии обратился контролёр торгового зала и пояснил, что неизвестный мужчина схватил с полки бутылку коньяка и резко побежал к выходу. Испугавшись погони, злоумышленник выронил похищенный товар, но успел скрыться.

 

По горячим следам, недалеко от охраняемого объекта, росгвардейцы обнаружили гражданина, которого опознал сотрудник магазина. Мужчину   1973 года рождения задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

13 февраль 09:12 | : Происшествия

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