В Нарьян-Маре пьяный смельчак угрожал полицейскому

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 6 января 2021 года наряд патрульно- постовой службы прибыл в одну из квартир дома по Торговому проспекту в городе Нарьян-Маре по вызову местной жительницы, которая просила выдворить из ее квартиры бывшего сожителя. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и отказывался покидать чужое жилище. Во время проведения правового разбирательства подозреваемый публично оскорбил представителя власти нецензурными выражениями, схватил за форменное обмундирование и угрожал применением насилия. Противоправные действия нарушителя порядка пресекли сотрудники полиции и доставили его в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.