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В Котласе после увольнения Бралльнина обнаружились признаки коррупции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации городского округа Архангельской области «Котлас», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере строительства, по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в 2017- 2020 годах сотрудник администрации злоупотребил должностными полномочиями, а также получил незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя в виде услуг по возведению ему жилого дома на земельном участке, за предоставление заинтересованному лицу земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по льготной стоимости, а также  содействовал в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний.  

 

Подозреваемые задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.  

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, участников противоправной деятельности  и суммы денежных средств, недополученных бюджетом МО «Котлас».

10 февраль 19:38 | : Происшествия

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