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Еще один архангелогородец публично оправдал идеологию терроризма

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

Следствием установлено, что 31 октября 2018 года пользователь сети Интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети в сети Интернет под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Центром противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Уголовный кодекс РФ за публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет», предусматривает наказание на срок до 7 лет лишения свободы.

 

10 февраль 08:50 | : Происшествия

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