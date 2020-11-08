В Архангельской области обидели сирот негодным для проживания жильем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Предварительно установлено, что должностные лица администрации муниципального образования «Верхнетоемское» Архангельской области в период с 2014 по 2015 гг. вследствие небрежного отношения к службе приобрели в муниципальную собственность жилые помещения в многоквартирных домах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, которые в последствии по договорам специализированного найма были представлены 5 гражданам, относящимся к категории детей-сирот.
В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производятся допросы потерпевших и должностных лиц администрации. Совместно с прокуратурой, на основании материалов которой принято решение о возбуждении уголовного дела, решается вопрос о предоставлении указанным лицам новых жилых помещений во внеочередном порядке.