Тройной убийца Ляпушкин из Архангельска отправится топтать зону на 22 года

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным жителя г. Архангельска 22-летнего Прокопия Ляпушкина в убийстве трех лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в покушении на аналогичное убийство четырех лиц, покушении на уничтожение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога (п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст.167 УК РФ).
Установлено, что Ляпушкин в вечернее время 24.08.2019, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к деревянному дому № 9 корпус № 2 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске и, зная, что там также в состоянии алкогольного опьянения спят четверо его знакомых, желая убить их, используя ранее найденную неподалеку канистру с бензином, облил этой жидкостью дом, поджег и с места преступления скрылся.
В результате пожара трое граждан погибли от отравления угарным газом, а четвертый, разбив оконное стекло, сумел выбраться и спастись.
Вину в совершении преступлений Ляпушкин не признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворен на сумму 544 749,83 руб. ___
Уголовное дело расследовано в следственном отделе по Исакогорскому округу г. Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.