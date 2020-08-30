В г. Мирный дочь люто издевалась над старенькой мамой

Прокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание).
Установлено, что с августа по декабрь 2020 года обвиняемая, проживая в г. Мирный со своей престарелой матерью, находясь в состоянии опьянения, систематически избивала ее, совершала в отношении нее иные насильственные действия, которые причиняли потерпевшей физические и психические страдания.
Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд для рассмотрения по существу.