В Няндомском районе иномарка не разъехалась с русской газелью. Победила наша (см. фото)

4 февраля около 08:40 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в районе деревни Наволок Няндомского района.
По предварительным данным, 37-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген», при совершении обгона выехал на полосу встреченного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем «ГАЗ».
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки, а также женщина 1951 года рождения, находившаяся в автомобиле «ГАЗ», госпитализированы. Водителю грузовой газели оказана медицинская помощь на месте.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции обращают внимание и призывают водителей к дисциплинированности. Во избежание аварийно-опасных ситуаций на дорогах, выбирайте безопасную скорость движения, выполняйте обгон с выездом на полосу встречного движения только при полной уверенности в безопасности маневра, не создавайте своими действиями аварийных ситуаций. Не допускайте элементов опасного (агрессивного) вождения.