Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Недобросовестный торговец с Центрального рынка Архангельска не отбил в суде свою рыбу

Сотрудниками МВД Архангельской области при участии сотрудников Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в сентябре 2020 года был проведен рейд на территории Центрального рынка г. Архангельска.

В результате рейда было установлено, что индивидуальный предприниматель продавала рыбу в ассортименте (стерлядь, хариус, лещ, язь, набор для ухи) без ветеринарных и товарных сопроводительных документов. Требуемая маркировка на рыбе отсутствовала, температурный режим хранения не соблюдался.

Рыба была изъята и передана со всеми доказательствами в Управление для принятия процессуального решения.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

Заместителем Руководителя Управления вынесено постановление о назначении административного наказания, индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Не согласившись с вынесенным постановлением, индивидуальный предприниматель обратилась с жалобой в Арбитражный суд Архангельской области.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 26 января 2021 года в удовлетворении заявленных требований отказано.

 

05 февраль 11:15 | : Происшествия

Главные новости


Камо грядеши, граждане? Послесловие к воскресному митингу
Революция снеговичков. Предисловие к воскресному митингу

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (65)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20