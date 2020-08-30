Недобросовестный торговец с Центрального рынка Архангельска не отбил в суде свою рыбу

Сотрудниками МВД Архангельской области при участии сотрудников Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в сентябре 2020 года был проведен рейд на территории Центрального рынка г. Архангельска.
В результате рейда было установлено, что индивидуальный предприниматель продавала рыбу в ассортименте (стерлядь, хариус, лещ, язь, набор для ухи) без ветеринарных и товарных сопроводительных документов. Требуемая маркировка на рыбе отсутствовала, температурный режим хранения не соблюдался.
Рыба была изъята и передана со всеми доказательствами в Управление для принятия процессуального решения.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.
Заместителем Руководителя Управления вынесено постановление о назначении административного наказания, индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
Не согласившись с вынесенным постановлением, индивидуальный предприниматель обратилась с жалобой в Арбитражный суд Архангельской области.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 26 января 2021 года в удовлетворении заявленных требований отказано.