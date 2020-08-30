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В Архaнгельске пенсионерка погибла за упрек в медленном походе за спиртным

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу  по обвинению ранее неоднократно судимого, в том числе за убийство и кражи, 43-летнего жителя Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 109  УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. «в» ч.2 и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кражи, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Следствием установлено, что 5 апреля 2020 года  в одной из квартир дома по улице Пограничная в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта толкнул рукой в область спины пенсионерку. Потерпевшая потеряла равновесие и упала, ударившись головой и шеей о ведро. В результате тупой травмы шеи пострадавшая скончалась на месте преступления. Через несколько дней обвиняемый, находясь в гостях у 66-летней знакомой в селе Холмогоры, похитил из шкатулки ювелирные изделия из золота на общую сумму 22 тысячи рублей, а также банковскую карту из сумки потерпевшей. Затем на протяжении нескольких дней оплачивал покупки в торговых организациях бесконтактными способом, израсходовав со счета потерпевшей денежные средства на общую сумму более 44 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что пенсионерку толкнул, не предвидя ее падения, из-за того, что она предъявила ему претензии, что долго ходил за спиртным. А кражу совершил у женщины - соседки его подруги, с которой он познакомился незадолго до указанных событий через сеть Интернет. Деньги потратил на продукты питания и спиртное, расплачиваясь до тысячи рублей бесконтактным способом без введения пин-кода, пока деньги на карте не закончились. В содеянном раскаивается.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 февраль 08:54 | : Происшествия

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