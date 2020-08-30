Прокуратура Коряжмы обнаружила следы коррупции в местном "Горсвете"

Прокуратурой города Коряжмы проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в МУП «Горсвет».
Установлено, что директор предприятия заключил трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району, однако в нарушение законодательства о противодействии коррупции не уведомил об этом прежнего работодателя в установленный законом 10-дневный срок.
В этой связи прокурором города в отношении МУП «Горсвет» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Постановлением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.