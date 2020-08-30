В Архангельске раскрыта бандитская разборка 25-летней давности

23 ноября 1996 года ночью в результате воздействия наступательной осколочной гранаты, брошенной в торговый павильон (ларек), расположенный у дома № 327 по проспекту Ленинградский в городе Архангельске, погибла 22-летняя женщина продавец.
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с сотрудниками отдела криминалистики и Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, установлена причастность к убийству архангелогородца, 1972 года рождения.
Следствием установлено, что незадолго до указанных событий между двумя группами лиц произошел конфликт, связанный с предпринимательской деятельностью. После него подозреваемый, желая отомстить коммерсанту, решил подорвать один из принадлежащих ему ларьков. Для этого он взял штатную боевую ручную наступательную осколочную гранату РГН, которую незаконно хранил на чердаке дома по месту жительства г. Архангельске, и, подъехав на автомобиле к торговому павильону предпринимателя, кинул в ларек гранату, снаряженную тротилом. В результате его действий от взрывной травмы сожительница предпринимателя, работавшая продавцом, скончалась до приезда скорой медицинской помощи, торговая точка и имущество были существенно повреждены.
Собранные отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления доказательства свидетельствуют о причастности к указанным преступлениям архангелогородца Ж., 1972 г.р., действия которого квалифицированы по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). В связи с тем, что 1998 году подозреваемого убили путем выстрела в голову, его уголовное преследование прекращено в связи со смертью.