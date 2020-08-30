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Архангельский воришка утащил из дачного домика два ноутбука

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием установлено, что 19 июля 2020 года обвиняемый при помощи ключа, обнаруженного в хозяйственной пристройке, незаконно проник в дачный дом, расположенный в СНТ «Бытовик» Приморского района. Из чужого жилища он похитил два ноутбука и мобильный телефон общей стоимостью 15 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что накануне вместе с другом при помощи обнаруженных в сарае ключей зашли в чужой дом, в котором нашли и съели конфеты, после чего  ушли. На следующий день он снова решил сходить в указанный дом и похитить ценное имущество, которое потом припрятал в сарае, а позже выдал сотрудникам полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 февраль 08:47 | : Происшествия

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