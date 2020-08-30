Архангельский воришка утащил из дачного домика два ноутбука

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище).
Следствием установлено, что 19 июля 2020 года обвиняемый при помощи ключа, обнаруженного в хозяйственной пристройке, незаконно проник в дачный дом, расположенный в СНТ «Бытовик» Приморского района. Из чужого жилища он похитил два ноутбука и мобильный телефон общей стоимостью 15 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что накануне вместе с другом при помощи обнаруженных в сарае ключей зашли в чужой дом, в котором нашли и съели конфеты, после чего ушли. На следующий день он снова решил сходить в указанный дом и похитить ценное имущество, которое потом припрятал в сарае, а позже выдал сотрудникам полиции.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.