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В Архангельске телефонный террорист порвал в суде обличающие документы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно судимого 34-летнего осужденного в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия) и ч.1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности).

По версии следствия, 6 ноября 2020 года в Ломоносовском районном суде обвиняемый, будучи осужденным к реальному решению свободы  за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, получив том указанного уголовного дела для личного ознакомления,  в целях воспрепятствования правосудию и затягивания процесса обжалования приговора суда порвал несколько официальных документов, содержащихся в нем.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что был не согласен с назначенным суровым наказанием и порвал несколько листов из дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 февраль 11:46 | : Происшествия

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