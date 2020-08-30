В Архангельске телефонный террорист порвал в суде обличающие документы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно судимого 34-летнего осужденного в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия) и ч.1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности).
По версии следствия, 6 ноября 2020 года в Ломоносовском районном суде обвиняемый, будучи осужденным к реальному решению свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, получив том указанного уголовного дела для личного ознакомления, в целях воспрепятствования правосудию и затягивания процесса обжалования приговора суда порвал несколько официальных документов, содержащихся в нем.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что был не согласен с назначенным суровым наказанием и порвал несколько листов из дела.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.