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Архангельскому экс-министру предъявлено официальное обвинение в развращении малолетних

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу предъявлено обвинение экс-чиновнику Правительства Архангельской области в совершении  преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).

Речь об экс-министре образования Юрии Гнедышеве.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через специально созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.  

 Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину. В последующем отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

02 февраль 08:59 | : Происшествия

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