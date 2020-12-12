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По ночному пожару на заправке в Архангельске возбуждено уголовное дело

Сегодня ночью на газозаправочной станции, расположенной на улице Мостостроителей в городе Архангельске, произошло возгорание.  В результате пожара пострадала 49-летняя женщина-администратор, находившаяся на рабочем месте. С ожогами различной степени тяжести она госпитализирована в больницу.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На место происшествия выехали следователи и следователи- криминалисты Следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

28 январь 10:37 | : Происшествия

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