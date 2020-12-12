В Архангельской области изобличена ОПГ судебных приставов

Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Соломбальскому округу УФССП России по Архангельской области и НАО Павла Передрука, Елены Невзоровой и их знакомых Андрея Андреева и Евгении Логиновой.
Они в зависимости от роли участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Установлено, что Передрук и Невзорова, являясь должностными лицами, с сентября 2015 г. по июль 2019 г., действуя в составе организованной группы с Андреевым и Логиновой, обладая информацией о наличии на депозитном счете отделов судебных приставов денежных средств, взысканных с физических лиц, организовали мошенническую схему их хищения путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.
Логинова и Андреев заключали фиктивные договоры займов, по которым они якобы давали гражданам деньги в долг. На основании предоставленных сфальсифицированных документов суд, введенный в заблуждение относительно достоверности представленных участниками организованной группы договоров, выносил судебные приказы о взыскании с задолженности с потерпевших.
В рамках незаконно возбужденных на основании судебных приказов исполнительных производств с 40 граждан незаконно взысканы и похищены около 2 млн рублей.
Передрук обвиняется также в хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Его действиями кредитным организациям причинен ущерб на сумму более 1,8 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области при участии отделения собственной безопасности УФССП России по области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, расследовано отделом СУСК России по Архангельской области и НАО.
В ходе предварительного следствия на имущество