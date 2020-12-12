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В Архангельской области изобличена ОПГ судебных приставов

Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении бывших судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Соломбальскому округу УФССП России по Архангельской области и НАО Павла Передрука, Елены Невзоровой и их знакомых  Андрея Андреева и Евгении Логиновой.

Они в зависимости от роли участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Установлено, что Передрук  и Невзорова, являясь должностными лицами, с  сентября 2015 г.  по  июль 2019 г., действуя в составе организованной группы с Андреевым  и Логиновой, обладая информацией о наличии на депозитном счете отделов судебных приставов денежных средств, взысканных с физических лиц, организовали мошенническую схему их хищения путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.

Логинова и Андреев заключали фиктивные договоры займов, по которым они якобы давали гражданам деньги в долг. На основании предоставленных сфальсифицированных документов суд, введенный в заблуждение относительно достоверности представленных участниками организованной группы договоров, выносил судебные приказы о взыскании с задолженности  с потерпевших.

В рамках незаконно возбужденных на основании судебных приказов исполнительных производств с 40  граждан незаконно взысканы и похищены около 2 млн рублей.

Передрук  обвиняется также в хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. Его действиями кредитным организациям причинен ущерб на сумму более 1,8 млн рублей.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области при участии  отделения собственной безопасности УФССП России по области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, расследовано отделом СУСК России по Архангельской области и НАО.

В ходе предварительного следствия на имущество

28 январь 09:16 | : Происшествия

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