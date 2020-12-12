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Директор дома культуры из Вельского района погорела на "мертвых душах"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения директору одного из муниципальных учреждений культуры  Вельского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292  УК РФ (служебный подлог), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемая, из ложно понятых интересов службы, добиваясь высокой оценки деятельности учреждения, организовала принятие местной жительницы на должность руководителя кружка, достоверно зная, что та работать не будет.  В трудовую книжку и табели учета рабочего времени были внесены фиктивные записи о якобы отработанном времени, на основании которых начислялась заработная плата, которую получало лицо, фактически руководившее кружком.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Вельскому району.

В связи с тем, что подследственная  ранее не судима, признала свою вину, чистосердечно раскаялась в содеянном и загладила причиненный вред,  решением Вельского районного суда Архангельской области  ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

 

28 январь 08:55 | : Происшествия

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