Архангелогородец, лингвистически оправдавший терроризм, может сесть на 7 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).
Следствием установлено, что 31 октября 2018 года пользователь сети Интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети в сети Интернет под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Центром противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Уголовный кодекс РФ за публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет», предусматривает наказание на срок до 7 лет лишения свободы.