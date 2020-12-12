По факту гибели пожилых супругов в Неноксе проводится проверка

Сегодня утром в частном деревянном доме в селе Ненокса произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела супругов в возрасте 68 и 70 лет. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу снова обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.
Сильные морозы вынуждают жителей домов с печным отоплением чаще топить печи, а также пользоваться электрообогревателями. В связи с изложенным, особое внимание необходимо уделять исправности печного оборудования, соблюдению правил его использования, а также не допускать перекал печи. При использовании электрических приборов следить за исправностью проводки и оборудования, не перегружать электросеть, а также не оставлять обогреватели без присмотра. Берегите себя и своих близких.