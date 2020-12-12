Кулачный бой на улице Северодвинска: один удар по лицу оказался фатальным

24 января 2021 года ночью при госпитализации в больницу от бара, расположенного по улице Ломоносова в городе Северодвинске, скончался 39-летний уроженец Плесецкого района. Предварительная причина смерти- черепно- мозговая травма. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний северодвинец.
В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что ранее незнакомый потерпевший на улице у бара спровоцировал конфликт, в ходе которого он его один раз ударил рукой по лицу. Потерпевший упал, после чего ему вызвали скорую медицинскую помощь.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.