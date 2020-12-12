Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кулачный бой на улице Северодвинска: один удар по лицу оказался фатальным

24 января 2021 года  ночью при госпитализации в больницу от бара, расположенного по улице Ломоносова в городе Северодвинске, скончался 39-летний уроженец Плесецкого района. Предварительная причина смерти- черепно- мозговая травма. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении  преступления задержан 36-летний северодвинец.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что ранее незнакомый потерпевший на улице у бара спровоцировал конфликт, в ходе которого он его один раз ударил рукой по лицу. Потерпевший упал, после чего ему вызвали скорую медицинскую помощь.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

26 январь 11:11 | : Происшествия

Главные новости


«Сказки бабушки Галины». Возвращение из…
Посадить рядового Шамсутдинова. Трагедия маленького солдатика

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (233)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20