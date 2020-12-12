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В подъезде одного из домов Архангельска задержаны окровавленные мужчины

Во время несения службы по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности сотрудники Росгвардии задержали архангелогородца, причинившего ножевое ранение потерпевшему мужчине.

Накануне днём экипажу вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску, во время несения службы на маршруте патрулирования, поступило указание дежурного проследовать к одному из домов на улице Розы Люксембург, где был замечен молодой человек,  предположительно, со следами крови на одежде.

Прибыв по адресу, по следам на снегу, похожим на капли крови, сотрудники установили, что неизвестный зашёл в подъезд. Мужчина находился на лестничной площадке и ничего пояснить не смог. По документам, находившимся при нём, удалось установить его личность. Им оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за причинение вреда здоровью другому человеку, истязание и серию имущественных преступлений, в том числе совершение разбойного нападения. Потерпевшего с ножевым ранением тела госпитализировали в больницу.

Во время разбирательства в подъезд зашëл другой человек, на одежде и руках которого также имелись пятна красно-бурого цвета. Мужчину 1968 года рождения задержали до прибытия следственно-оперативной группы.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

23 январь 12:57 | : Происшествия

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